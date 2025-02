Simone Barreto Silva tinha 44 anos e foi uma das vítimas do atentado terrorista à basílica de Nice - Reprodução/Facebook

Publicado 10/02/2025 08:07

Brahim Aouissaoui cometeu o crime em 2020 AFP

O ataque ocorreu menos de duas semanas depois de um professor de História ter sido decapitado em um subúrbio de Paris por ter exibido caricaturas do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão.O tunisiano saiu da cidade de Sfax, no centro-leste da Tunísia, na madrugada de 20 de setembro de 2020 a bordo de uma embarcação com outras 10 pessoas, sem avisar sua família.Após uma escala na ilha italiana de Lampedusa e na Sicília, Aouissaoui, que era vendedor de combustível no mercado clandestino, chegou à estação ferroviária de Nice na noite de 27 de outubro, dois dias antes do atentado.Apesar de ter gritado "Allah akbar" (Alá é grande, em árabe) antes de ser detido, nenhum grupo jihadista reivindicou o ataque.As escutas de suas conversas telefônicas na prisão mostram que sua "suposta amnésia é muito exagerada", segundo a acusação. Para o Ministério Público, as evidências coletadas apontam que, antes de deixar a Tunísia, ele "já tinha a intenção de atacar na França"."Após mais de quatro anos em regime de isolamento, a questão que será apresentada na abertura do julgamento será seu atual estado de saúde mental, sua capacidade de compreender as acusações imputadas e, portanto, sua capacidade de se defender", afirmou o advogado Martin Méchin.O julgamento prosseguirá até 26 de fevereiro.