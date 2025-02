Tribunal da Coroa de Teesside, onde o caso foi julgado - Reprodução / Google Street View

Publicado 10/02/2025 10:27

Um homem de 50 anos, identificado como Simon Vickers, foi condenado à prisão perpétua por ter esfaqueado a sua filha de 14 anos até a morte em Darlington, nordeste da Inglaterra. Ele alegou que os dois estavam "brincando de briga" e que o caso teria sido um acidente, segundo publicou o jornal "The Sun" nesta segunda-feira (10).

O juiz do Tribunal da Coroa de Teesside, identificado como Cotter, considerou o ferimento da jovem, de 11 centímetros, muito profundo para se tratar de uma fatalidade. "Ela era uma jovem normal e saudável, com uma longa vida pela frente, quando ela foi interrompida por você. Ela morreu na cozinha de sua própria casa poucos minutos depois de ter sido esfaqueada", afirmou.

Vickers alegou que no dia do incidente, que aconteceu no último dia 5 de julho, ele e a garota começaram a atirar frutas um no outro enquanto a sua mulher, Sarah Hall, preparava o jantar, quando ele teria pegado a faca e atirado na adolescente.

Os investigadores também apontaram que Simon estava alcoolizado. Segundo o tribunal, o pai deu ao menos três relatos diferentes à polícia sobre o que aconteceu.