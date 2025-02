Steve Bannon declarou-se culpado nesta terça-feira - AFP

Publicado 11/02/2025 13:24 | Atualizado 11/02/2025 13:25

Steve Bannon, estrategista político americano da extrema direita e ex-braço direito de Donald Trump, declarou-se culpado nesta terça-feira (11) de desvio de fundos para a construção do muro na fronteira com o México, sendo condenado a três anos em liberdade condicional.



Presente no tribunal, Bannon se declarou culpado de fraude, enquanto a promotoria do tribunal de Manhattan retirou outras acusações, após ser acusado em setembro de 2022 em um caso de fraude de 15 milhões de dólares (cerca de R$78 milhões na cotação da época), lavagem de dinheiro e desvio de fundos.



O estrategista afirmava ser inocente e dizia que era vítima de uma “falsa acusação".

*Em atualização