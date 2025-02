Bilionário e empresário Elon Musk - AFP

Bilionário e empresário Elon MuskAFP

Publicado 16/02/2025 10:41 | Atualizado 16/02/2025 10:41

O bilionário dono da Tesla, Elon Musk, disse neste domingo (16) que lançará a terceira geração de seu chatbot de inteligência artificial (IA), o Grok 3, na segunda-feira (17).

Em publicação no X, rede social de sua propriedade, ele prometeu que a ferramenta será a "mais inteligente do mundo".



O anúncio acontece em uma crescente concorrência de empresas no mercado de tecnologia, também de olho no ChatGPT, da Open IA, e na chinesa DeepSeek.

Na última semana, também na China, o Baidu afirmou que planeja disponibilizar seu chatbot de IA, Ernie Bot, gratuitamente para usuários de desktop e dispositivos móveis.