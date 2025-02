A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitou o papa nesta quarta-feira - Ludovic Marin / AFP

Publicado 19/02/2025 13:02

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quarta-feira (19) que visitou o papa Francisco no hospital onde está internado com um quadro de pneumonia que afeta seus dois pulmões, e declarou que ele está "alerta".

"Estou muito feliz de tê-lo visto alerta e receptivo. Brincamos como sempre. Ele não perdeu seu senso de humor característico", declarou Meloni em comunicado.

O papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira (14) da semana passada e afetado por uma pneumonia bilateral, passou uma "noite tranquila", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (19), em um momento de preocupação crescente com o estado de saúde do pontífice de 88 anos.



"O papa passou uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã", anunciou o Vaticano em um comunicado publicado em seu canal do Telegram.