A peça de Lego mede 0,02517 milímetros por 0,02184 - Reprodução/Internet

A peça de Lego mede 0,02517 milímetros por 0,02184Reprodução/Internet

Publicado 21/02/2025 11:25

O britânico David Lindon estabeleceu um novo recorde mundial no Guinness Book ao criar a menor escultura feita à mão. Ele produziu um minúsculo bloco de Lego do tamanho de um glóbulo branco humano.

fotogaleria

A criação do microartista mede 0,02517 milímetros por 0,02184 milímetros."O desafio de criar objetos minúsculos que não podem ser vistos sem um microscópio é exigente tanto física quanto mentalmente", disse David ao Guinness Book."Eu me treinei para desacelerar minha respiração e trabalhar entre as batidas do meu coração", acrescentou. "Até o pulso do meu coração batendo entre meus dedos cria muito movimento."Engenheiro de profissão, David começou a trabalhar como microartista em 2019. Ele recebeu o título do Guinness pelo menor bloco de Lego em agosto, mas a conquista só foi divulgada nesta semana no site da organização.