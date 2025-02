Especialistas detalham situação da saúde do Papa Francisco - Alberto Pizzoli/AFP

Publicado 21/02/2025 14:12 | Atualizado 21/02/2025 14:34

O papa Francisco deve ficar hospitalizado pelo menos toda a próxima semana. A informação foi passada por médicos do Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, nesta sexta-feira (21).

Apesar de ter tido "noites tranquilas", conforme foi destacado pelo Vaticano em uma série de comunicados nos últimos dias, "o papa não está fora de perigo". A afirmação é do doutor Sergio Alfieri (à direita na foto) durante a coletiva.

O pontífice, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli de Roma por uma bronquite na sexta-feira passada (14), mas a Santa Sé anunciou na terça-feira (18) que ele sofria de uma pneumonia bilateral, uma infecção potencialmente fatal do tecido pulmonar.

A hospitalização, a quarta desde 2021, gerou novas preocupações com a saúde do líder da Igreja Católica, já debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão de cirurgia no intestino e abdômen até dificuldades para caminhar.