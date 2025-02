Um Beechcraft, o modelo de avião pilotado quando foi encontrado o OVNI - Reprodução/Internet

Um Beechcraft, o modelo de avião pilotado quando foi encontrado o OVNIReprodução/Internet

Publicado 21/02/2025 12:55

Um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, em um voo secreto, relatou ter avistado um objeto voador não identificado (OVNI) cilíndrico, do tamanho de uma bola de futebol, passando próximo à sua aeronave no estado da Califórnia. O áudio da comunicação entre o piloto e o controle de tráfego aéreo foi divulgado nesta semana.



O oficial voava em um Beechcraft 350C no dia 17 de setembro do ano passado quando afirmou ter visto o objeto desconhecido. A gravação de sua ligação com o controle de tráfego aéreo foi obtida pelo jornal NewsNation.



"Isso vai soar estranho", disse o piloto, identificado como "Troy 21", a um controlador de tráfego aéreo por volta das 14h30. "Mas acabei de passar algo por baixo da minha asa. Talvez um objeto do tamanho de uma bola de futebol, bem abaixo da minha asa."



Questionado pelo controlador se poderia se tratar de um drone, o piloto respondeu que não tinha certeza. Especialistas apontaram que seria improvável, já que poucos drones conseguem atingir altitudes tão elevadas.



"Mas era como um objeto cilíndrico cinza escuro e provavelmente era do tamanho de uma bola de futebol e passou talvez 10 pés abaixo de nossa asa direita", detalhou o piloto.



Na agravação vazada, outro controlador de tráfego aéreo foi ouvido dizendo: "Houve um OVNI relatado aqui, mas tudo está resolvido agora."

O ex-agente do FBI, Ben Hansen, disse à NewsNation que a velocidade e a altitude do objeto sugerem que não poderia ter sido um drone convencional. Segundo ele, o OVNI teria ultrapassado velocidades de March 2 em dois minutos, um desempenho acima das capacidades da maioria dos drones.