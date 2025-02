Rússia usou a campanha eleitoral na Alemanha para disseminar informações falsas nas redes sociais - AFP

Publicado 21/02/2025 12:15

A Rússia usou a campanha eleitoral na Alemanha para disseminar informações falsas nas redes sociais com o objetivo de "destruir a confiança na democracia", disse o governo alemão nesta sexta-feira, dois dias antes das eleições gerais.

"As autoridades têm informações sobre operações de influência e desinformação procedentes da Rússia e isso é exatamente o que esperavam", disse Maximilian Kall, porta-voz do Ministério do Interior, em entrevista coletiva.

As autoridades identificaram duas operações esta semana, disse ele.

No primeiro caso, vídeos falsos mostraram cédulas de votação na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, que não incluíam o nome do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), disse Kall.

No segundo, vídeos falsos alegaram que cédulas do AfD estavam sendo jogadas em um triturador em Hamburgo, no norte.

O modus operandi da campanha é semelhante, segundo o governo, às operações de propaganda do grupo russo Storm-1516, uma célula ligada ao Kremlin que atuou durante as eleições dos Estados Unidos para descredibilizar a candidata democrata Kamala Harris.

"O objetivo dessas operações de influência é destruir a confiança na democracia", disse Kall, observando, no entanto, que tiveram um impacto limitado.

Questionado sobre a ameaça que a plataforma X, do bilionário Elon Musk, poderia representar, Kall disse que "nenhuma influência" dos Estados Unidos foi observada nas eleições alemãs.

Nos últimos meses, Musk elogiou muito o AfD, criticou e até mesmo insultou líderes alemães.

Segundo as pesquisas, o AfD deve conquistar cerca de 20% dos votos na eleição de domingo, atrás do partido conservador CDU.