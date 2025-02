O bebê foi atirado do segundo andar do hotel - Reprodução / Google Street View

Publicado 24/02/2025 11:06 | Atualizado 24/02/2025 11:15

Uma mulher de 18 anos jogou o seu bebê recém-nascido, que ainda estava com o cordão umbilical, pela janela do segundo andar de um hotel em Paris, França, nesta segunda-feira (24), segundo o jornal "Le Parisien". Testemunhas chamaram uma ambulância, que levou a criança para o hospital Robert-Debre, mas ela não resistiu.

Segundo um policial, a mãe também foi encaminhada para a unidade hospitalar e presa no local após receber atendimento. Ela fazia parte de um grupo de adolescentes que está viajando pela Europa. As autoridades abriram uma investigação por homicídio contra um menor de 15 anos.

Outros pedestres que passavam pelo local no momento se assustaram com o barulho dos gritos, de acordo com relatos. "A investigação está em andamento e as circunstâncias precisas desta tragédia ainda precisam ser estabelecidas", disse uma pessoa que está trabalhando no caso.

Morte semelhante na Alemanha

Um homicídio parecido aconteceu em setembro de 2023, quando a alemã Katarina Jovanovic deixou seu bebê recém-nascido cair de uma altura de quase 3,6 metros da janela de seu apartamento. Ela supostamente "estava preocupada que um bebê pudesse arruinar sua carreira" como executiva no departamento jurídico da Porsche.

Jovanovic admitiu o crime no início do julgamento e recebeu uma condenação pelo Tribunal Distrital de Heilbronn no último dia 3 de julho.