As mortes das crianças e da mãe foram classificadas como homicídios - Reprodução/Internet

As mortes das crianças e da mãe foram classificadas como homicídiosReprodução/Internet

Publicado 24/02/2025 11:40 | Atualizado 24/02/2025 11:42

Uma família de cinco pessoas, incluindo três crianças pequenas, foi encontrada morta a tiros em um parque de trailers no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, Robert Payne, de 31 anos, o pai das meninas, morreu de um ferimento de bala autoinfligido.



A polícia foi acionada por volta das 14h45 da última sexta-feira (21) após uma denúncia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram cinco corpos dentro do trailer. O Gabinete do Legista do Condado de Lake identificou as vítimas como Briana Payne, de 27 anos, e suas três filhas, de 7,6 e 4 anos. As mortes das crianças e da mãe foram classificadas como homicídios.



Sandy Goodman, vizinho da família, relatou ter notado um comportamento "estranho" nos dias anteriores à tragédia.



"Eles estavam discutindo muito nos últimos dias", afirmou. "Eu sabia que havia algo estranho porque os carros não eram movidos e eles costumavam sair todos os dias."



O vizinho também lamentou a perda das crianças. "Aquelas garotinhas estavam tão cheias de alegria, felicidade e brincando. Eles foram simplesmente incríveis", disse.

A polícia segue investigando o caso