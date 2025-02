Jacaré parou o trânsito para transportar tartaruga pela rua - Reprodução / U.S. Fish and Wildlife Service

Jacaré parou o trânsito para transportar tartaruga pela ruaReprodução / U.S. Fish and Wildlife Service

Publicado 24/02/2025 12:29 | Atualizado 24/02/2025 12:31

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um jacaré interrompendo o trânsito na Flórida, nos Estados Unidos, enquanto carrega uma tartaruga na boca.

Jacaré interrompe trânsito para transportar tartaruga.



Créditos: Reprodução / U.S. Fish and Wildlife Service pic.twitter.com/kmSOeaeguv — Jornal O Dia (@jornalodia) February 24, 2025

As imagens, divulgadas pelo U.S. Fish and Wildlife Service, foram registradas no Refúgio Nacional de Vida Selvagem Arthur R. Marshall Loxahatchee. O réptil aparece atravessando a rua com o animal preso entre seus dentes, despertando a curiosidade dos internautas.Nos comentários da publicação, internautas reagiram com humor a cena inusitada. "Ele está apenas dando uma carona para sua amiga tartaruga", brincou um. Outro escreveu: "Está ajudando a tartaruga a atravessar a rua mais rápido".Apesar do tom descontraído, especialistas alertam que jacarés adultos costumam se alimentar de tartarugas, além de outros peixes, cobras, pequenos mamíferos e aves.