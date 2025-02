Tesla vendeu menos de 10.000 unidades na Europa em janeiro - AFP

Publicado 25/02/2025 14:40

As ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos, caíram 9% na Bolsa de Valores de Nova York nesta terça-feira (25), uma reação dos investidores às vendas decepcionantes na Europa e à forte incursão do CEO Elon Musk na política.

A Tesla vendeu menos de 10.000 unidades na Europa no mês passado, uma queda de 45% em relação ao ano anterior.

A queda das ações fez com que sua capitalização de mercado voltasse a ficar abaixo de 1 trilhão de dólares (5,7 trilhões de reais), algo que não acontecia desde novembro do ano passado.

Musk assumiu um papel de destaque no governo dos EUA como assessor do presidente republicano Donald Trump sobre o corte de gastos do governo.

Ele também expressou forte apoio a líderes políticos de extrema direita na Europa, inclusive na última eleição na Alemanha, o que atraiu críticas de alguns políticos europeus.

O preço das ações da Tesla disparou após a eleição nos EUA em novembro passado, devido à confiança dos investidores de que a proximidade entre Musk e Trump poderia ajudar seus negócios.

Os fracos números de vendas na Europa parecem ter abalado esse otimismo, pelo menos por enquanto, e levantaram preocupações de que o que pode ser popular nos EUA venha a prejudicar o sucesso da empresa em outros lugares.

Além dos desafios na Europa, a Tesla enfrenta uma forte concorrência de fabricantes como a BYD na China, um mercado importante para veículos elétricos.

Nesta semana, a empresa de Musk anunciou que começaria a oferecer recursos avançados de direção autônoma para seus carros na China, logo após a BYD informar que introduziria a tecnologia em quase todos os seus veículos.