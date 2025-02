Michelle Trachtenberg foi encontrada inconsciente em casa - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2025 15:32 | Atualizado 26/02/2025 15:45

A atriz Michelle Trachtenberg, famosa pelas participações nas séries de televisão "Gossip Girl" (2007-2012) e "Buffy, a Caça-Vampiros" (1997-2003), morreu nesta quarta-feira (26). Segundo o jornal "The New York Post", ela foi encontrada pela mãe na sua casa, um apartamento de luxo em Nova York, Estados Unidos. A possibilidade de crime está descartada e exames irão determinar a causa da morte.

Nos últimos meses, Michelle publicou fotos nas suas redes sociais que causaram preocupação nos fãs pela sua saúde mental. A artista respondeu aos internautas em janeiro, postando uma nova imagem afirmando que "estava bem". Ela passou por um transplante de fígado recentemente.Trachtenberg nasceu em 11 de outubro de 1985 e atuou pela primeira vez em sitcoms no programa "As Aventuras de Pete e Pete" (1993-1996), um clássico do canal infantil Nickelodeon. Em 1996, fez sua estreia no cinema no filme "A Pequena Espiã", atuando como a protagonista Harriet Welsch.Depois, ela fez o papel de Dawn Summers, irmã da protagonista de "Buffy, a Caça-Vampiros", e a antagonista Georgina Sparks em "Gossip Girl", papéis que se tornaram consagrados no repertório da atriz.