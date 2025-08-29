Estados Unidos fizeram anúncio nesta sexta-feira (29)AFP
EUA recusam vistos a membros da Autoridade Palestina antes da Assembleia da ONU
Decisão anunciada pelo Departamento de Estado ocorre antes de votação sobre reconhecimento de Estado palestino
EUA recusam vistos a membros da Autoridade Palestina antes da Assembleia da ONU
Decisão anunciada pelo Departamento de Estado ocorre antes de votação sobre reconhecimento de Estado palestino
Trump pede que tribunal negue pedido de diretora para retornar às funções no Fed
Governo dos EUA argumenta ainda que a demissão está de acordo com a Lei do Federal Reserve
Dois bombeiros são presos por agentes migratórios nos EUA pouco antes de combate a incêndio
Caso aconteceu no estado de Washington
Trump pede ao Congresso corte de quase R$ 26 bilhões em ajuda internacional
Anúncio aumenta a probabilidade de paralisação do governo federal no final de setembro
Exército israelense recupera restos mortais de dois reféns em Gaza
Entre as vítimas está Ilan Weiss, de 55 anos, morador do kibutz Beeri
Homem constrói réplica de 31 metros da Torre Eiffel no quintal de casa
Estrutura levou oito anos para ser erguida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.