Donald Trump pediu que o tribunal negue o pedido da diretora do Fed, Lisa Cook, para anular demissãoAFP
Trump pede que tribunal negue pedido de diretora para retornar às funções no Fed
Governo dos EUA argumenta ainda que a demissão está de acordo com a Lei do Federal Reserve
Trump pede que tribunal negue pedido de diretora para retornar às funções no Fed
Governo dos EUA argumenta ainda que a demissão está de acordo com a Lei do Federal Reserve
Dois bombeiros são presos por agentes migratórios nos EUA pouco antes de combate a incêndio
Caso aconteceu no estado de Washington
Trump pede ao Congresso corte de quase R$ 26 bilhões em ajuda internacional
Anúncio aumenta a probabilidade de paralisação do governo federal no final de setembro
Exército israelense recupera restos mortais de dois reféns em Gaza
Entre as vítimas está Ilan Weiss, de 55 anos, morador do kibutz Beeri
Homem constrói réplica de 31 metros da Torre Eiffel no quintal de casa
Estrutura levou oito anos para ser erguida
Irã executou mais de 840 pessoas desde o início do ano, denuncia ONU
Organização declarou que a 'situação real' pode ser pior devido 'dada a falta de transparência'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.