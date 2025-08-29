Apelidado de 'Rei do Pop', Michael Jackson foi um dos maiores artistas da história - Reprodução / Instagram

Apelidado de 'Rei do Pop', Michael Jackson foi um dos maiores artistas da históriaReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 13:21

O funcionário de depósito Lucas Zawadzski foi demitido injustamente após imitar o grito "hee-hee", característico do cantor Michael Jackson (1958-2009), concluiu um tribunal de Manchester, Inglaterra. Ele fez o barulho agudo em direção a um colega de trabalho no armazém da empresa Co-operative.

O trabalhador que realizou a denúncia também acusou Lucas de racismo e disse que ele reproduziu sons de macaco em sua direção. O acusado admitiu comportamento "embaraçoso e juvenil", mas negou discriminação, de acordo com reportagem do jornal "BBC" publicada nesta quinta-feira (28).

O tribunal ordenou que Zawadzski recebesse mais de 10 mil libras (cerca de R$ 73 mil) em indenizações pela perda do emprego.

A corte afirmou que ele foi punido por "uma suposta violação da política de intimidação, assédio e discriminação, especificamente fazendo comentários inapropriados a um colega, causando mágoa e angústia", sem especificar quando a demissão aconteceu.

A juíza trabalhista Carol Porter avaliou que a má conduta do homem é "inadequada" ao local de trabalho, mas avaliou que não houve evidências de intimidação ou assédio.

"Não havia nenhuma evidência satisfatória perante o oficial de demissão de que aquela conduta específica admitida fosse ofensiva à vítima ou lhe causasse sofrimento. Não havia nenhuma evidência satisfatória perante o oficial que eliminou o reclamante de que, ao fazer aqueles ruídos, ele havia praticado intimidação ou assédio", disse.

Carol também destacou o tempo de trabalho que os dois funcionários tiveram juntos, sem nenhuma acusação do tipo. "O reclamante apresentou provas claras, que não foram contraditas, de que havia trabalhado com a vítima por um longo tempo e que ele nunca lhe disse que ele considerava esse comportamento inapropriado e juvenil ofensivo."

Ela também concluiu que "o reclamante não tinha conhecimento da política de tolerância zero da empresa em relação a comportamentos inapropriados e juvenis no local de trabalho" ou "tinha recebido qualquer advertência de que tal comportamento era inaceitável".

Sobre o cantor

Michael Jackson é considerado um dos maiores cantores da música contemporânea. Apelidado de "Rei do Pop", ele foi autor de hits como "Billie Jean", "Bad", Black and White", "Don't Stop Til You Get Enough" e "Smooth Criminal". O cantor morreu em junho de 2009, aos 50 anos, devido a uma intoxicação aguda causada por sedativos.

O grito "hee-hee" era uma das marcas registradas do cantor. Ele utilizou o recurso vocal em músicas como "I Just Can't Stop Loving You".