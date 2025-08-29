Macron, presidente da França, afirmou que Putin prometeu reunião bilateral com ZelenskyAFP
Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky
Presidente francês ameaçou imposição de sanções contra a Rússia
Neonazista começa a cumprir pena em prisão feminina após mudar de gênero
Marla-Svenja Liebich foi condenada a 18 meses de prisão
Funcionário foi demitido injustamente por imitar Michael Jackson, aponta tribunal
Lucas Zawadzski receberá indenização de R$ 73 mil
Mais de 280 mil pessoas estão desaparecidas por guerras e migrações, anuncia organização
Número aumentou quase 70% em cinco anos
EUA recusam vistos a membros da Autoridade Palestina antes da Assembleia da ONU
Decisão anunciada pelo Departamento de Estado ocorre antes de votação sobre reconhecimento de Estado palestino
Trump pede que tribunal negue pedido de diretora para retornar às funções no Fed
Governo dos EUA argumenta ainda que a demissão está de acordo com a Lei do Federal Reserve
