Estados Unidos são os maiores doadores da OMS, contribuindo com 19% da receita da entidade no último ciclo orçamentárioAFP

Publicado 14/10/2025 21:21

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta nesta terça-feira, 14, sobre a contaminação de lotes específicos de três medicamentos orais líquidos usados para aliviar sintomas de resfriado e tosse: COLDRIF, Respifresh TR e ReLife. Os fármacos foram identificados na Índia na quarta-feira, 8, e estão associados a surtos localizados de doenças agudas e mortes de crianças no País.

O uso dos medicamentos contaminados, segundo a OMS, é inseguro e pode causar danos graves ou morte, especialmente em crianças. Os efeitos incluem dor abdominal, vômitos, diarreia, dificuldade para urinar, dor de cabeça, confusão mental e lesão renal aguda.

Os remédios são fabricados pelas empresas Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals e Shape Pharma. De acordo com a Organização Central de Controle de Padrões de Medicamentos (CDSCO) da Índia, as autoridades estaduais determinaram a suspensão imediata da produção nos locais de fabricação e revogaram as autorizações dos produtos. Além disso, foi iniciado o recolhimento dos medicamentos contaminados.

A CDSCO informou à OMS que nenhum dos medicamentos contaminados foi exportado legalmente e que, até o momento, não há evidências de exportação ilegal.

A OMS, no entanto, recomenda que as autoridades nacionais reguladoras (ANRs) reforcem a vigilância, com atenção especial às cadeias de fornecimento informais, onde esses produtos podem circular sem detecção.

As ANRs, segundo a organização, também devem avaliar os riscos de qualquer medicamento oral líquido proveniente dos mesmos locais de fabricação, especialmente aqueles que foram produzidos desde dezembro de 2024.

Orientações

A OMS orienta que profissionais de saúde comuniquem sempre que encontrarem produtos contaminados ou perceberem efeitos inesperados ou falta de efeito dos medicamentos. Essas informações devem ser enviadas às autoridades nacionais reguladoras ou ao Centro Nacional de Farmacovigilância.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibiliza o VigiMed para que cidadãos, profissionais de saúde e detentores de registro de medicamentos reportem suspeitas de eventos adversos relacionados a remédios e vacinas. O sistema pode ser acessado aqui.

A OMS também recomenda maior atenção às cadeias de distribuição, especialmente em regiões que possam ser afetadas, e cuidado extra com o mercado informal ou sem regulamentação.

As autoridades reguladoras nacionais, tanto de saúde quanto de segurança pública, devem notificar imediatamente a OMS caso os produtos sejam detectados no País.

Para o público, a OMS recomenda que os produtos não sejam utilizados. Em caso de ingestão ou apresentação de efeitos adversos, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente ou entrar em contato com um centro de controle de intoxicações.

No Brasil, os canais são:

O Disque-Intoxicação da Anvisa, que pode ser acionado pelo número 0800 722 6001;

O CIATox de cada região, que oferece orientação especializada e pode ser encontrado na lista disponível no site do Ministério da Saúde;

O Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI), pelos telefones (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733, com atendimento disponível para qualquer região do País.

Além disso, a OMS reforça que todos os produtos médicos devem ser adquiridos apenas de fornecedores autorizados.