Netanyahu afirma que combate em Gaza não terminouAFP
"O combate ainda não terminou, mas há uma coisa muito clara: quem levantar a mão contra nós sabe que pagará um preço elevado", declarou durante o evento oficial que marca o segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas.
No cemitério do Monte Herzl, em Jerusalém, o chefe de Governo enfatizou que está "determinado a conseguir o retorno de todos os reféns", depois que o movimento islamista palestino devolveu apenas nove dos 28 cadáveres previstos.
