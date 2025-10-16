Gatos pretos sofrem preconceito e são associados com má sorteFreepik
Cidade espanhola proíbe adoção de gatos pretos no Halloween para evitar rituais e maus-tratos
Impedimento vale de 1º de outubro a 10 de novembro
Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado
Exército tomou o poder e destituiu o presidente Andry Rajoelina
Netanyahu diz que 'combate ainda não terminou' em Gaza
Primeiro-ministro diz que o Hamas devolveu apenas 9 dos 28 cadáveres previstos
Hamas diz ter entregue todos os reféns vivos; escombros atrasam a devolução de corpos
Grupo terrorista diz ter cumprido o que foi acordado no cessar-fogo com Israel
EUA analisam viabilidade de ataques em terra contra cartéis de drogas na Venezuela, diz Trump
Republicano evitou responder à pergunta sobre uma suposta autorização para a CIA agir no país sul-americano
Justiça dos EUA bloqueia temporariamente demissões de servidores durante shutdown
Determinação busca reduzir pressão política em meio à paralisação federal
