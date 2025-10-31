FBI desmantela operação que visava ataque criminoso em Michigan, nos EUAJeff Kowalsky / AFP
FBI desmantela 'possível ataque terrorista' em Michigan, nos EUA
Ações criminosas aconteceriam no fim de semana de Halloween
Britânicos celebram 'fim do príncipe Andrew', símbolo de escândalo e vergonha
Rei Charles III retirou o título de nobreza do irmão
Trump provoca tensões globais ao ordenar retomada dos testes nucleares
China e Irã criticaram medida anunciada pelos Estados Unidos
ONU pede aos EUA que cessem ataques contra embarcações no Caribe
Organização condenou os incidentes como 'execuções extrajudiciais'
Furacão Melissa deixa quase 50 mortos no Haiti e Jamaica
Fenômeno também devastou partes de Cuba
