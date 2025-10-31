Jessica Stapazzollo, de 33 anos, foi encontrada morta. Companheiro dela é o principal suspeito do crimeReprodução
Brasileira é morta a facadas na Itália; companheiro é principal suspeito e foi preso
Amigos de Jessica Stapazzollo, de 33 anos, acionaram a polícia após ela passar três dias sem responder às mensagens
FBI desmantela 'possível ataque terrorista' em Michigan, nos EUA
Ações criminosas aconteceriam no fim de semana de Halloween
Britânicos celebram 'fim do príncipe Andrew', símbolo de escândalo e vergonha
Rei Charles III retirou o título de nobreza do irmão
Trump provoca tensões globais ao ordenar retomada dos testes nucleares
China e Irã criticaram medida anunciada pelos Estados Unidos
ONU pede aos EUA que cessem ataques contra embarcações no Caribe
Organização condenou os incidentes como 'execuções extrajudiciais'
Príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, perde os títulos de nobreza; entenda
Segundo filho da rainha Elizabeth terá que deixar o Palácio de Buckingham
