Sean 'Diddy' Combs é transferido de prisão para cumprir sentença nos EUA
Rapper foi levado para um presídio de baixa segurança de New Jersey
Trump ordena Defesa dos EUA para preparar uma possível ação militar na Nigéria
Presidente norte-americano ameaça invadir o país africano
Obama: todo dia, a Casa Branca 'nos presenteia com dose de ilegalidade, imprudência e maldade'
Ex-presidente fez pesadas críticas ao governo Trump
Cairo inaugura Grande Museu Egípcio com espetáculo faraônico
Construção do GEM levou 20 anos e custou mais de US$ 1 bilhão
Dois policiais são presos na França após acusação de estupro em tribunal
Agentes admitem ter mantido relações sexuais com a mulher, mas de forma consensual
O que o futuro reserva para o ex-príncipe Andrew?
Irmão do rei Charles III perdeu todos os títulos de nobreza
