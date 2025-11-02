Carlos Alberto Manzo Rodríguez recebeu sete tiros - Facebook/Reprodução

Publicado 02/11/2025 20:14

O prefeito do município de Uruapan, no estado de Michoacán, no oeste do México, foi morto a tiros em uma praça diante de dezenas de pessoas que se reuniram para as festividades do Dia dos Mortos, disseram as autoridades. Carlos Alberto Manzo Rodríguez foi baleado noite deste sábado, 1º, no centro histórico da cidade. Levado às pressas para um hospital, ele não resistiu aos ferimentos, segundo o procurador estadual Carlos Torres Pina. Um vereador e um guarda-costas também ficaram feridos no ataque.

O agressor foi morto no local, disse o secretário federal de Segurança, Omar García Harfuch. O ataque ao prefeito foi realizado por um homem não identificado que atirou nele sete vezes, disse Harfuch. "Nenhuma linha de investigação está sendo descartada para esclarecer esse ato covarde que tirou a vida do prefeito", disse.

Michoacán é um dos Estados mais violentos do México e um campo de batalha entre vários cartéis e grupos criminosos que lutam pelo controle do território, rotas de distribuição de drogas e outras atividades ilícitas.

Centenas de moradores de Uruapan saíram às ruas da cidade neste domingo para acompanhar o cortejo fúnebre e se despedir do prefeito assassinado. Eles gritavam "Justiça! Justiça! Fora Morena!", em referência ao partido governista da presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Nos últimos meses, o prefeito de Uruapan havia feito um apelo público a Sheinbaum nas redes sociais, pedindo ajuda para combater os cartéis e grupos criminosos. Ele acusou o governador pró-governo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, e a polícia estadual de corrupção.