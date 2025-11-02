Carlos Alberto Manzo Rodríguez recebeu sete tirosFacebook/Reprodução
Prefeito mexicano é assassinado durante celebrações do Dia dos Mortos
Carlos Alberto Manzo Rodríguez foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Prefeito mexicano é assassinado durante celebrações do Dia dos Mortos
Carlos Alberto Manzo Rodríguez foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos
EUA anuncia ajuda a Cuba após passagem do furacão Melissa
Havana classificou a oferta norte-americana como 'indigna'
Israel recebe restos mortais de três reféns em Gaza, diz gabinete do premiê
Hamas alega que localizar os cadáveres tem sido uma tarefa 'complexa e difícil' em um território reduzido a ruínas
Morre Peter Watkins: conheça legado de vencedor do Oscar e pioneiro dos ‘docudramas’
Diretor britânico era conhecido por experimentação, provocações e polêmicas, que acabaram fazendo com que fosse visto como persona non grata por parte do público
Explosão em supermercado deixa mais de 20 mortos no México
O governador da região de Sonora confirmou que há vítimas menores de idade
Inglaterra: Ataque com faca em estação de trem termina com feridos e dois presos
Empresa ferroviária paralisou os serviços logo após o incidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.