O diretor Peter Watkins revolucionou a linguagem do documentárioRobert Guinot/Divulgação
Morre Peter Watkins: conheça legado de vencedor do Oscar e pioneiro dos ‘docudramas’
Diretor britânico era conhecido por experimentação, provocações e polêmicas, que acabaram fazendo com que fosse visto como persona non grata por parte do público
Morre Peter Watkins: conheça legado de vencedor do Oscar e pioneiro dos ‘docudramas’
Diretor britânico era conhecido por experimentação, provocações e polêmicas, que acabaram fazendo com que fosse visto como persona non grata por parte do público
Explosão em supermercado deixa mais de 20 mortos no México
O governador da região de Sonora confirmou que há vítimas menores de idade
Inglaterra: Ataque com faca em estação de trem termina com feridos e dois presos
Empresa ferroviária paralisou os serviços logo após o incidente
Shein é denunciada na França por venda de bonecas sexuais infantis
Empresa disse que retirou o objeto da plataforma
Sean 'Diddy' Combs é transferido de prisão para cumprir sentença nos EUA
Rapper foi levado para um presídio de baixa segurança de New Jersey
Trump ordena Defesa dos EUA para preparar uma possível ação militar na Nigéria
Presidente norte-americano ameaça invadir o país africano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.