Shein já recebeu este ano, na França, três multas que somam R$ 1,18 bilhãoDivulgação

Publicado 02/11/2025 07:49

A unidade antifraude da França anunciou, neste sábado (1º), que denunciou o gigante asiático do comércio online Shein por vender o que descreveu como "bonecas sexuais com aparência infantil".

A Direção-Geral de Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude (DGCCRF) afirmou em comunicado que a "descrição e categorização" dos itens no site da Shein "tornam difícil duvidar da natureza pornográfica infantil do conteúdo".

Pouco depois da declaração, a Shein anunciou que as bonecas em questão haviam sido retiradas de sua plataforma e que uma investigação interna foi iniciada.

Em seu site, o jornal Le Parisien publicou a foto de uma dessas bonecas, com corpo e traços de uma menina, segurando um ursinho de pelúcia, além de uma descrição explicitamente sexual que a acompanhava. As bonecas medem 80 centímetros.

A unidade antifraude lembrou que "a divulgação, por meio de uma rede de comunicações eletrônicas, de representações de caráter pedopornográfico é punível com até sete anos de prisão e multa de 100 mil euros" (620 mil reais).

A Shein já recebeu este ano, na França, três multas que somam 191 milhões de euros (1,18 bilhão de reais) por descumprir a legislação sobre cookies online, promoções falsas, informações enganosas e por não declarar a presença de microfibras plásticas em seus produtos.

A notícia sobre as bonecas surge poucos dias antes da abertura de uma loja da Shein em uma prestigiosa grande galeria no centro de Paris, seu primeiro ponto de venda físico.

Essa decisão gerou indignação entre outros clientes do estabelecimento de luxo, e algumas marcas de moda de alto nível retiraram seus produtos das prateleiras.