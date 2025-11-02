Hamas diz que tem dificuldade para localizar corpos dos reféns em meio às ruínas de Gaza - AFP

Publicado 02/11/2025 18:35

A Cruz Vermelha entregou a Israel os restos mortais de três reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, e levados para Gaza, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado divulgado neste domingo, 2.



Os caixões dos reféns, já em poder do exército israelense e do Shin Bet, serviço de inteligência doméstica, "serão trasladados a Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar", informou as autoridades de Tel Aviv. Em seguida, os restos mortais serão analisados no Instituto Nacional de Medicina Legal para serem identificados, acrescentou a fonte.



Anteriormente, o exército israelense havia informado, por meio de nota, que os corpos tinham sido entregues à Cruz Vermelha. "Segundo informação da Cruz Vermelha, foram entregues três caixões de reféns mortos e agora estão sendo levados para as tropas (do Exército israelense) na Faixa de Gaza", explicou.



Horas antes, o braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin al Qassam, tinha anunciado a entrega dos "corpos de três soldados israelenses capturados", encontrados neste domingo "no caminho de um dos túneis do sul da Faixa de Gaza".

Até este domingo, o Hamas havia devolvido os restos mortais de 17 dos 28 corpos que seguiam em Gaza e que deviam ter sido entregues no início da trégua.



O grupo explicou que localizar os cadáveres tem sido uma tarefa "complexa e difícil" em um território devastado, reduzido a ruínas. Os sucessivos atrasos na entrega dos corpos causaram irritação no Executivo israelense.