Desde que assumiu a presidência dos EUA, Trump tem promovido uma onda maciça de deportaçõesAFP
Trump conversou na sexta-feira, 31, com o programa "60 Minutes", sua primeira entrevista com a emissora desde que chegou a um acordo de US$ 16 milhões (R$ 86 milhões, na cotação atual) com a Paramount, sua proprietária. O republicano processou o popular programa de investigação da CBS News por supostamente favorecer, em uma entrevista, sua rival democrata nas eleições presidenciais, a então vice-presidente Kamala Harris.
Trump afirmou que os "juízes liberais" nomeados pelos presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden haviam "atrasado" as operações de imigração, segundo o trecho da entrevista publicado no X.
O'Donnell mencionou casos documentados de agentes do ICE enfrentando supostos imigrantes usando gás lacrimogêneo e quebrando vidros de carros. "Você concorda com essas táticas?", perguntou. "Sim, porque é preciso tirar as pessoas", respondeu o presidente.
Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump tem promovido uma onda maciça de deportações, uma de suas promessas de campanha. Os protestos provocados pelo aumento das operações do ICE causaram distúrbios em todo o país, particularmente em cidades lideradas por democratas, para onde o governo republicano tem enviado um grande número de agentes.
