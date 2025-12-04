O presidente de Coreia do Sul, Lee Jae-myung, afirmou não saber dos sul-coreanos detidos no país vizinho - Anthony Wallace / AFP

Publicado 04/12/2025 07:16 | Atualizado 04/12/2025 10:47

O governo da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira (4) que seis cidadãos do país estão detidos há pelo menos nove anos na Coreia do Norte. O presidente Lee Jae-myung, ao ser questionado anteriormente sobre o assunto, havia dito que era a "primeira vez" que ouvia falar do caso.

Nesta quinta-feira, no entanto, Lee afirmou que já está a par da situação durante uma entrevista coletiva feita com à imprensa estrangeira.



O gabinete da presidência divulgou um comunicado no qual informa que seis cidadãos sul-coreanos, incluindo missionários cristãos e desertores norte-coreanos, permanecem presos desde suas detenções, entre 2013 e 2016, "por acusações de espionagem, entre outras".



Quatro foram identificados por Pyongyang, que os acusa de espionagem, um crime que pode resultar em sentenças severas, incluindo a pena de morte.



"Na atual situação, em que o diálogo e as trocas intercoreanas estão suspensos por um longo período, o sofrimento do nosso povo causado pela divisão continua", afirmou a presidência.



Na entrevista coletiva de quarta-feira (3), Lee recorreu ao seu conselheiro de Segurança Nacional, Wi Sung-lac, para responder à pergunta.



Wi disse que há casos de sul-coreanos que não conseguiram retornar depois que entraram no Norte e "outros casos desconhecidos", mas não confirmou quando ocorreram as detenções.



A aparente falta de conhecimento de Lee foi notícia na imprensa local. O jornal conservador Chosun Ilbo chamou o presidente de "desinformado".