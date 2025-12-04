Presidente russo, Vladimir PutinAFP
Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'
Encontro durou cerca de 5h
Israel identifica cadáver do penúltimo refém que permanecia em Gaza
Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos esperados
Homem engole joia avaliada em mais de R$ 100 mil e acaba preso antes de conseguir fugir de loja
Item é inspirado no filme '007 contra Octopussy'
Após presidente negar conhecimento, governo sul-coreano confirma seis cidadãos presos no Norte
Eles foram detidos entre 2013 e 2016, uma das acusações é de crime de espionagem
Maduro confirma conversa 'cordial' com Trump
Presidente dos EUA afirmou no domingo que falou por telefone com líder da Venezuela, sem dar detalhes sobre a conversa
Bebê de um ano está entre os 159 mortos em incêndio em complexo residencial em Hong Kong
Cerca de 30 pessoas ainda constam como desaparecidas
