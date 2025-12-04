Joia não foi expelida do criminoso até a manhã desta quinta-feira (4) - Reprodução

Publicado 04/12/2025 07:35

Um ladrão neozelandês foi detido após roubar e engolir um ovo Fabergé verde com incrustações de diamantes de uma joalheria de luxo.

O homem de 32 anos engoliu o ovo na semana passada em uma loja de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, mas acabou sendo detido antes de fugir. A polícia afirmou nesta quarta-feira (3) que ainda não recuperou a peça ornamentada, avaliada em 20 mil dólares (R$ 106 mil), mas designou um oficial para vigiá-lo e recolher a peça quando o homem expeli-la.



"Neste momento, a peça não foi recuperada", indicou a polícia em comunicado.



O ovo é uma edição especial inspirada no filme de James Bond "007 contra Octopussy", sobre um plano para roubar um ovo Fabergé.



"A parte externa do ovo segue de perto o desenho do ovo Fabergé apresentado no filme '007 contra Octopussy', com uma bela moldura em ouro 18 quilates, delicadamente adornada com safiras azuis e diamantes brancos em um desenho floral", indica uma descrição na internet. Também contém um pequeno polvo em seu interior.



A Casa Fabergé, da Rússia, ganhou fama internacional no fim do século XIX ao produzir grandes ovos de Páscoa decorados com ouro e pedras preciosas.