Joia não foi expelida do criminoso até a manhã desta quinta-feira (4)Reprodução
"Neste momento, a peça não foi recuperada", indicou a polícia em comunicado.
O ovo é uma edição especial inspirada no filme de James Bond "007 contra Octopussy", sobre um plano para roubar um ovo Fabergé.
"A parte externa do ovo segue de perto o desenho do ovo Fabergé apresentado no filme '007 contra Octopussy', com uma bela moldura em ouro 18 quilates, delicadamente adornada com safiras azuis e diamantes brancos em um desenho floral", indica uma descrição na internet. Também contém um pequeno polvo em seu interior.
A Casa Fabergé, da Rússia, ganhou fama internacional no fim do século XIX ao produzir grandes ovos de Páscoa decorados com ouro e pedras preciosas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.