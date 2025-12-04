Segundo a OMS, a malária continua sendo um grave problema de saúde globalFoto: Arquivo MAIS
OMS alerta sobre crescimento de casos e mortes por malária
No ano passado, a doença deixou 610 mil vítimas fatais
Caça F-16 da Força Aérea cai no deserto da Califórnia; piloto sobrevive
O piloto estava sendo tratado em um hospital por ferimentos que não representavam risco de vida, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino.
EUA orientam americanos a deixarem a Venezuela e ampliam pressão militar na região
Comunicado reforça risco de detenções e cita colapso na segurança; tensão cresce após Trump exigir cautela no espaço aéreo venezuelano e sinalizar ofensivas terrestres
Menino indiano de 3 anos se classifica na Federação Internacional de Xadrez
Sarwagya Singh Kushwaha é o mais jovem da história a atingir o feito
Página pornô é multada em R$ 6,9 milhões por falhas no sistema de verificação de idade
Grupo possui 72 horas para melhorar a ferramenta, caso contrário poderá sofrer novas penalidades
UE abre investigação contra Meta por práticas contrárias à concorrência na IA do WhatsApp
Segundo a Comissão, as novas regras de funcionamento anunciadas pela empresa poderiam impedir o acesso aos fornecedores externos
