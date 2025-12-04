Segundo a OMS, a malária continua sendo um grave problema de saúde global - Foto: Arquivo MAIS

Segundo a OMS, a malária continua sendo um grave problema de saúde globalFoto: Arquivo MAIS

Publicado 04/12/2025 13:26

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta, nesta quinta-feira (4), sobre o aumento das mortes relacionadas à malária no ano passado em todo o mundo, assim como sobre o número de casos, em um cenário de diminuição da efetividade dos medicamentos.

A malária continua sendo um grave problema de saúde global, com quase 282 milhões de casos e 610 mil mortes em todo o mundo registradas em 2024, o que representa um leve aumento na comparação com 2023, informou a OMS em seu relatório anual sobre a doença transmitida por mosquitos.

"O aumento do número de casos e mortes, a ameaça crescente da resistência aos medicamentos e o impacto dos cortes no financiamento podem comprometer os avanços alcançados nas últimas duas décadas", advertiu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nenhum destes desafios, no entanto, é insuperável. Graças à liderança dos países mais afetados e aos investimentos específicos, a visão de um mundo sem malária continua sendo viável", afirmou.

A África permanece, de longe, como a região mais afetada, com 94% dos casos e 95% das mortes registradas em todo o planeta. A grande maioria (75%) das mortes na região corresponde a crianças com menos de 5 anos.

A organização destacou que, desde que a organização aprovou as primeiras vacinas contra a malária em 2021, 24 países incorporaram o medicamento ao calendário de vacinação.

A quimioprevenção, que consiste em usar medicamentos para prevenir a infecção durante o período de maior risco, é aplicada atualmente em 20 países e alcançou 54 milhões de crianças em 2024, contra quase 200 mil em 2012.

Os avanços na luta contra a doença permaneceram estagnados por vários anos, devido principalmente às mudanças climáticas, à multiplicação dos conflitos e à resistência aos medicamentos e inseticidas.

"A falta de financiamento para a luta contra a malária agrava os desafios, o que representa um risco evidente de ressurgimento em larga escala e fora de controle da doença", advertiu Daniel Ngamije, secretário para a luta contra a malária na OMS.