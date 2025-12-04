UE abriu investigação contra Meta por práticas contrárias à concorrência na Inteligência Artificial do WhatsAppAFP
UE abre investigação contra Meta por práticas contrárias à concorrência na IA do WhatsApp
Segundo a Comissão, as novas regras de funcionamento anunciadas pela empresa poderiam impedir o acesso aos fornecedores externos
Putin tem 'responsabilidade moral' por envenenamento de britânica, diz investigação
Caso fez com que os países expulsassem diplomatas
Guaxinim invade loja de bebidas alcoólicas e é encontrado 'muito embriagado' nos EUA
Segundo as autoridades, o animal revirou prateleiras e causou grande prejuízo para o estabelecimento
Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'
Encontro durou cerca de 5h
Israel identifica cadáver do penúltimo refém que permanecia em Gaza
Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos esperados
Homem engole joia avaliada em mais de R$ 100 mil e acaba preso antes de conseguir fugir de loja
Item é inspirado no filme '007 contra Octopussy'
