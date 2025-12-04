Guaxinim foi encontrado desacordado no chão do banheiro do estabelecimentoReprodução / Centro de Proteção e Abrigo de Animais do Condado de Hanover
Segundo as autoridades, no último sábado (29), o animal deixou um rastro de destruição no interior do estabelecimento, derrubando produtos e causando prejuízos aos proprietários antes de ser localizado no banheiro.
O abrigo brincou com a situação, dizendo que o agente "prendeu o bandido mascarado com segurança e o transportou de volta para o abrigo para que ficasse sóbrio antes do interrogatório". Eles afirmaram ainda que o animal estava "muito embriagado" quando foi resgatado.
Eles acrescentaram, em tom de humor, que "após algumas horas de sono e sem sinais de ferimentos (além de talvez uma ressaca e más escolhas na vida), ele foi libertado de volta à natureza."
De acordo com o jornal norte-americano "Walb News", as autoridades afirmaram que o guaxinim entrou na loja pelo teto e prejudicou o sistema de segurança, o que acionou um alerta de queda de energia da empresa responsável pela segurança.
