Guaxinim foi encontrado desacordado no chão do banheiro do estabelecimento - Reprodução / Centro de Proteção e Abrigo de Animais do Condado de Hanover

Publicado 04/12/2025 10:47

EUA - Agentes do Centro de Proteção e Abrigo de Animais do Condado de Hanover, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, atenderam um chamado inusitado após um guaxinim invadir uma loja, revirar prateleiras e ser encontrado desmaiado depois de ter acesso a bebidas alcoólicas.



Segundo as autoridades, no último sábado (29), o animal deixou um rastro de destruição no interior do estabelecimento, derrubando produtos e causando prejuízos aos proprietários antes de ser localizado no banheiro.

O abrigo brincou com a situação, dizendo que o agente "prendeu o bandido mascarado com segurança e o transportou de volta para o abrigo para que ficasse sóbrio antes do interrogatório". Eles afirmaram ainda que o animal estava "muito embriagado" quando foi resgatado.



Eles acrescentaram, em tom de humor, que "após algumas horas de sono e sem sinais de ferimentos (além de talvez uma ressaca e más escolhas na vida), ele foi libertado de volta à natureza."



De acordo com o jornal norte-americano "Walb News", as autoridades afirmaram que o guaxinim entrou na loja pelo teto e prejudicou o sistema de segurança, o que acionou um alerta de queda de energia da empresa responsável pela segurança.

A loja estima que o prejuízo em produtos foi de US$ 250 (cerca de R$ 1320).



