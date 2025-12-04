Empresa foi multado por não possuir um sistema de verificação de idade adequadoAFP
Página pornô é multada em R$ 6,9 milhões por falhas no sistema de verificação de idade
Grupo possui 72 horas para melhorar a ferramenta, caso contrário poderá sofrer novas penalidades
UE abre investigação contra Meta por práticas contrárias à concorrência na IA do WhatsApp
Segundo a Comissão, as novas regras de funcionamento anunciadas pela empresa poderiam impedir o acesso aos fornecedores externos
Putin tem 'responsabilidade moral' por envenenamento de britânica, diz investigação
Caso fez com que os países expulsassem diplomatas
Guaxinim invade loja de bebidas alcoólicas e é encontrado 'muito embriagado' nos EUA
Segundo as autoridades, o animal revirou prateleiras e causou grande prejuízo para o estabelecimento
Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'
Encontro durou cerca de 5h
Israel identifica cadáver do penúltimo refém que permanecia em Gaza
Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos esperados
