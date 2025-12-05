Fãs lamentaram a morte de Cary-Hiroyuki TagawaReprodução / Instagram
Morre o ator Cary-Hiroyuki Tagawa, de 'Mortal Kombat' e 'Pearl Harbor', aos 75 anos
O artista faleceu por causa de um derrame, segundo comunicado divulgado por familiares
Companhias aéreas suspendem voos para Venezuela após alerta de Trump
Governo dos Estados Unidos mantém uma frota de navios e caças no Caribe desde agosto
Caça F-16 da Força Aérea cai no deserto da Califórnia; piloto sobrevive
O piloto estava sendo tratado em um hospital por ferimentos que não representavam risco de vida, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino.
EUA orientam americanos a deixarem a Venezuela e ampliam pressão militar na região
Comunicado reforça risco de detenções e cita colapso na segurança; tensão cresce após Trump exigir cautela no espaço aéreo venezuelano e sinalizar ofensivas terrestres
Menino indiano de 3 anos se classifica na Federação Internacional de Xadrez
Sarwagya Singh Kushwaha é o mais jovem da história a atingir o feito
OMS alerta sobre crescimento de casos e mortes por malária
No ano passado, a doença deixou 610 mil vítimas fatais
