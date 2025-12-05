Fãs lamentaram a morte de Cary-Hiroyuki Tagawa - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 07:31 | Atualizado 05/12/2025 07:52

O ator japonês Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido por seus papéis nos filmes "Mortal Kombat" (1995) e "Pearl Harbor" (2001), morreu aos 75 anos nesta quinta-feira (4), em Santa Barbara, Califórnia. A informação foi confirmada em publicação feita por familiares no Instagram do artista.

De acordo com o comunicado, ele faleceu "pacificamente, cercado por sua família, devido a um derrame". "Infelizmente, ele já vinha sofrendo com as sequelas de um derrame anterior. Graças a vocês, fãs maravilhosos, sua alma viverá para sempre através das suas memórias e do seu apoio", aponta o texto.

Nascido em setembro de 1950, a trajetória de Tagawa na atuação começou nos anos 1980. Ele participou de longas como "O Último Imperador" (1987), "007 - Licença Para Matar" (1989) e "Planeta dos Macacos" (2001). Além disso, o intérprete integrou os elencos das séries "Star Trek: A Nova Geração" (1987) e "Missão: Impossível" (1989).

No entanto, o seu papel mais conhecido foi o do feiticeiro Shang Tsung, antagonista da franquia "Mortal Kombat". Ele interpretou o personagem no filme de 1995 e nos jogos de 2019, "Mortal Kombat 11", e 2023, "Mortal Kombat: Onslaught", além da websérie "Mortal Kombat: Legacy" (2013).