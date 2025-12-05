Nicolás Maduro pediu o apoio dos brasileiros - Reprodução / Youtube

Nicolás Maduro pediu o apoio dos brasileirosReprodução / Youtube

Publicado 05/12/2025 08:22

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se arriscou no português, nesta quinta-feira (4), para pedir o apoio dos brasileiros ao seu país, durante um programa da emissora TeleSUR, em meio ao crescimento da tensão com os Estados Unidos.

"A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo do Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano", disse Maduro, entregando um "portunhol".

"Povo do Brasil, às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e pela soberania. Eu falo para vocês toda a verdade: temos direito à paz com soberania. Que viva o Brasil", acrescentou. O presidente ainda agradeceu o país por receber um boné do Movimento dos Sem Terra (MST).



Preocupação



Nos últimos meses, os Estados Unidos têm atacado embarcações no Caribe e no Pacífico, que, segundo os militares americanos, seriam de traficantes de drogas. O governo americano também alertou companhias aéreas para que evitem sobrevoar o território venezuelano. Além de ter realizado exercícios militares em águas internacionais perto da jurisdição venezuelana e enviado o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, para as proximidades da costa sul-americana.

As autoridades também autorizaram operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) na Venezuela. Segundo o governo Trump, Maduro lidera um cartel de drogas chamado "Cartel de los Soles". O governo venezuelano nega e diz que os EUA buscam derrubar Maduro e obter o petróleo da Venezuela.

Publicamente, o ditador vem pedindo paz, chegando a cantar a música Imagine, de John Lennon, e a dançar com universitários, embora tenha reforçado que não quer "uma paz de escravos". Ele também reforçou as medidas de segurança em seu entorno.



Maduro e Trump conversaram por telefone em novembro. No mesmo mês, o empresário brasileiro Joesley Batista viajou para a Venezuela na tentativa de achar uma saída negociada para a crise, com a renúncia do presidente venezuelano.