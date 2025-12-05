Netflix afirma que manterá as operações atuais da Warner Bros, incluindo os lançamentos nos cinemasAFP
Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi
Operação integra franquias como Harry Potter, DC e Game of Thrones ao catálogo da gigante do streaming, sujeita ainda à aprovação de reguladores
Putin garante fornecimento de petróleo à Índia apesar de sanções dos EUA
Em visita a Nova Délhi, líder russo reforça parceria energética com Modi enquanto Washington pressiona por compras de petróleo de Moscou
Governo Trump pretende ampliar proibição de viagens aos EUA para mais de 30 países
Autoridades não informaram quais nações podem ser adicionadas
TikTok anuncia que cumprirá proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália
Medida entrará em vigor no país na próxima quarta-feira (10)
Trump quer reajustar presença global dos Estados Unidos e aumentar predomínio na América Latina
Governo dos EUA também pretende acabar com as migrações em massa no mundo e fazer controle das fronteiras
Em 'portunhol', Maduro pede que brasileiros apoiem soberania da Venezuela
Político ainda agradeceu a cooperação do Movimento dos Sem Terra (MST)
