Putin deu declaração durante visita a Nova Délhi, onde foi recebido com grande pompa - AFP

Putin deu declaração durante visita a Nova Délhi, onde foi recebido com grande pompaAFP

Publicado 05/12/2025 10:10

O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu nesta sexta-feira (5) que continuará fornecendo petróleo para a Índia, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos a Nova Délhi.

A Índia está há vários meses sob pressão de Washington, que a acusa de financiar o esforço de guerra russo na Ucrânia para continuar comprando petróleo de Moscou a preços particularmente vantajosos.

Em agosto, o presidente americano Donald Trump aumentou para 50% as tarifas sobre produtos indianos.

“A Rússia é um fornecedor confiável de petróleo, gás, carvão e de tudo o que é necessário para o desenvolvimento energético da Índia”, declarou Putin, em visita a Nova Délhi, onde foi recebido com grande pompa.

“Estamos preparados para continuar as entregas de petróleo sem interrupção para a economia indiana”, afirmou à imprensa, ao término de uma reunião com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

Sem fazer referência explícita ao petróleo, Modi agradeceu seu convidado por “seu apoio inabalável” e acrescentou que “a segurança energética é um pilar importante e sólido” de sua parceria.

Trump afirmou em várias graças que obteve a promessa do primeiro-ministro de pôr fim às suas importações de petróleo russo, mas Nova Délhi nunca confirmou isso.

No entanto, as suas compras diminuíram, segundo a plataforma de informações comerciais Kpler, e vários grupos indianos anunciaram que desistiram de se abastecer em Moscou.

Antes da reunião, Modi qualificou Putin como “um verdadeiro amigo” e expressou confiança em uma saída importadora para o conflito na Ucrânia, insistindo na necessidade de “retomar o caminho da paz”.

O presidente russo agradeceu seus esforços e destacou os vínculos "profundos" e a "grande confiança" na cooperação militar e técnica com Nova Délhi.

A Índia não condenou abertamente a invasão russa da Ucrânia. Seu primeiro-ministro reiterou em vários agradecimentos seu compromisso com uma ordem mundial “multipolar” e resistiu às pressões dos países ocidentais para se afastar da Rússia.