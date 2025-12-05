Menores de 16 anos não poderão mais criar conta no TikTok na AustráliaAFP
TikTok anuncia que cumprirá proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália
Medida entrará em vigor no país na próxima quarta-feira (10)
Trump quer reajustar presença global dos Estados Unidos e aumentar predomínio na América Latina
Governo dos EUA também pretende acabar com as migrações em massa no mundo e fazer controle das fronteiras
Em 'portunhol', Maduro pede que brasileiros apoiem soberania da Venezuela
Político ainda agradeceu a cooperação do Movimento dos Sem Terra (MST)
Companhias aéreas suspendem voos para Venezuela após alerta de Trump
Governo dos Estados Unidos mantém uma frota de navios e caças no Caribe desde agosto
Morre o ator Cary-Hiroyuki Tagawa, de 'Mortal Kombat' e 'Pearl Harbor', aos 75 anos
O artista faleceu por causa de um derrame, segundo comunicado divulgado por familiares
Caça F-16 da Força Aérea cai no deserto da Califórnia; piloto sobrevive
O piloto estava sendo tratado em um hospital por ferimentos que não representavam risco de vida, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino.
