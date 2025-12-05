Novo voo chega dos EUA à Venezuela com 172 imigrantes em meio a isolamento aéreoAFP
Novo voo chega dos EUA à Venezuela com 172 imigrantes em meio a isolamento aéreo
A medida foi tomada em meio a uma crise entre Caracas e Washington, que desde agosto mantém uma mobilização militar no Caribe
Novo voo chega dos EUA à Venezuela com 172 imigrantes em meio a isolamento aéreo
A medida foi tomada em meio a uma crise entre Caracas e Washington, que desde agosto mantém uma mobilização militar no Caribe
Frank Gehry, estrela da arquitetura, morre aos 96 anos
Ele foi retratado em um episódio de 2025 do desenho animado 'Os Simpsons'
EUA afirmam predomínio na América Latina em recado à China
Estados Unidos reafirmam Doutrina Monroe para a região
Sexo, monogamia e regras para veneração a Maria: Leão XIV inicia papado com declarações polêmicas
Novo decreto do Vaticano aborda a função da intimidade conjugal e reafirma a exclusividade matrimonial
Milei anuncia volta da Argentina ao mercado internacional de dívida
Nova emissão em dólares, com vencimento em 2029 e juros de 6,5%, busca reforçar reservas, melhorar o perfil financeiro do país e apoiar negociações com o FMI
Paraguai faz maior apreensão de maconha em rodovias; Vídeo
Na ação, foram confiscadas 89 toneladas de material entorpecente perto da fronteira do Paraná
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.