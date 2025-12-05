x - Reprodução / Vídeo / Senad

Publicado 05/12/2025 12:26

A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai informou, nesta sexta-feira (5), a realização da maior apreensão de maconha em trânsito da história do país, perto da fronteira com o Paraná. Inicialmente, a estimativa era de 50 toneladas. No entanto, após a conferência, o total chegou a quase 89 toneladas.

Reprodução / Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai

De acordo com o órgão, a carga estava sendo transportada, na quarta-feira (3), por 19 veículos entre caminhões, carros e caminhonetes. O comboio foi interceptado em Salto del Guairá, que faz fronteira com o estado paranaense.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pela principal rodovia da cidade. Houve confronto, e veículos dos agentes foram atingidos por disparos de armas de fogo.

Na ação, cinco homens foram presos, entre eles um suspeito ficou baleado e, na sequência, encaminhado a uma unidade hospitalar. Outro envolvido morreu no confronto.

A frota usada pelo narcotráfico incluía dois caminhões-tratores, um caminhão, 14 caminhonetes e dois carros, todos adaptados para transportar apenas o motorista e a carga.

A Operação Umbral desarticulou uma estrutura que movimenta grandes carregamentos de drogas de forma periódica e gerou um prejuízo estimado em 13 milhões de dólares (R$ 69,45 milhões) ao crime organizado.

A Senad informou que segue com as investigações para identificar outros integrantes do grupo e enfraquecer sua logística na região de fronteira.