A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai informou, nesta sexta-feira (5), a realização da maior apreensão de maconha em trânsito da história do país, perto da fronteira com o Paraná. Inicialmente, a estimativa era de 50 toneladas. No entanto, após a conferência, o total chegou a quase 89 toneladas.
Autoridades paraguaias realizam maior apreensão de maconha em trânsito da história do país, perto da fronteira com o Paraná
De acordo com o órgão, a carga estava sendo transportada, na quarta-feira (3), por 19 veículos entre caminhões, carros e caminhonetes. O comboio foi interceptado em Salto del Guairá, que faz fronteira com o estado paranaense.
Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pela principal rodovia da cidade. Houve confronto, e veículos dos agentes foram atingidos por disparos de armas de fogo.
Na ação, cinco homens foram presos, entre eles um suspeito ficou baleado e, na sequência, encaminhado a uma unidade hospitalar. Outro envolvido morreu no confronto.
A frota usada pelo narcotráfico incluía dois caminhões-tratores, um caminhão, 14 caminhonetes e dois carros, todos adaptados para transportar apenas o motorista e a carga.
A Operação Umbral desarticulou uma estrutura que movimenta grandes carregamentos de drogas de forma periódica e gerou um prejuízo estimado em 13 milhões de dólares (R$ 69,45 milhões) ao crime organizado.
A Senad informou que segue com as investigações para identificar outros integrantes do grupo e enfraquecer sua logística na região de fronteira.
