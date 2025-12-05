Últimos meses do papado de Leão XIV foram marcados por mudanças nos rumos da Igreja CatólicaAFP
Sexo, monogamia e regras para veneração a Maria: Leão XIV inicia papado com declarações polêmicas
Novo decreto do Vaticano aborda a função da intimidade conjugal e reafirma a exclusividade matrimonial
Milei anuncia volta da Argentina ao mercado internacional de dívida
Nova emissão em dólares, com vencimento em 2029 e juros de 6,5%, busca reforçar reservas, melhorar o perfil financeiro do país e apoiar negociações com o FMI
Paraguai faz maior apreensão de maconha em rodovias; Vídeo
Na ação, foram confiscadas 89 toneladas de material entorpecente perto da fronteira do Paraná
Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi
Operação integra franquias como Harry Potter, DC e Game of Thrones ao catálogo da gigante do streaming, sujeita ainda à aprovação de reguladores
Putin garante fornecimento de petróleo à Índia apesar de sanções dos EUA
Em visita a Nova Délhi, líder russo reforça parceria energética com Modi enquanto Washington pressiona por compras de petróleo de Moscou
Governo Trump pretende ampliar proibição de viagens aos EUA para mais de 30 países
Autoridades não informaram quais nações podem ser adicionadas
