Trump classificou a medida como 'uma decisão muito boa' em sua plataforma Truth SocialAFP
EUA não recomendarão mais vacinação contra hepatite B em recém-nascidos; entenda o motivo
Decisão do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP, na sigla em inglês) foi adotada por oito votos contra três
María Corina Machado confirma presença em Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz
Opositora venezuelana, que vive na clandestinidade, garantiu participação na cerimônia apesar das ameaças do governo Maduro, que a considera 'fugitiva' caso deixe o país
Novo voo chega dos EUA à Venezuela com 172 imigrantes em meio a isolamento aéreo
A medida foi tomada em meio a uma crise entre Caracas e Washington, que desde agosto mantém uma mobilização militar no Caribe
Frank Gehry, estrela da arquitetura, morre aos 96 anos
Ele foi retratado em um episódio de 2025 do desenho animado 'Os Simpsons'
EUA afirmam predomínio na América Latina em recado à China
Estados Unidos reafirmam Doutrina Monroe para a região
Sexo, monogamia e regras para veneração a Maria: Leão XIV inicia papado com declarações polêmicas
Novo decreto do Vaticano aborda a função da intimidade conjugal e reafirma a exclusividade matrimonial
