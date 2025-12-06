María Corina Machado venceu o Nobel por sua luta a favor de uma transição democrática na VenezuelaAFP
María Corina Machado confirma presença em Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz
Opositora venezuelana, que vive na clandestinidade, garantiu participação na cerimônia apesar das ameaças do governo Maduro, que a considera 'fugitiva' caso deixe o país
Vídeo: Incêndio em boate deixa ao menos 23 mortos na Índia
Fogo teria sido causado pela explosão de um cilindro de gás na cozinha do estabelecimento
Venezuela recruta mais de cinco mil soldados diante das 'ameaças' dos EUA
Desde o início de setembro, as forças americanas mataram 87 supostos narcotraficantes que navegavam pelo Caribe e pelo Pacífico oriental
Irã prende organizadores de maratona após mulheres correrem sem véu islâmico
Autoridades abrem processo contra responsáveis pelo evento, em meio ao aumento do descumprimento das regras de vestimenta
Catar e Egito pedem implementação de segunda fase do acordo de trégua em Gaza
Mediadores defendem retirada das forças israelenses, envio de missão internacional e avanço das medidas previstas para estabilizar o território palestino
Laboratórios serão investigados por possível fuga do vírus da peste suína na Espanha
Autoridades catalãs ampliam auditorias em centros de pesquisa após detecção do patógeno em javalis próximos a Barcelona
