Obrigações envolvendo véu são cada vez menos respeitadas no Irã

As autoridades iranianas prenderam, neste sábado (6), os "dois principais organizadores" de uma maratona realizada no dia anterior em Kish (sul), na qual participaram mulheres sem o véu islâmico.
“Uma das pessoas detidas é um funcionário da zona franca de Kish e outra trabalha na empresa privada que especifica a concorrência”, anunciou a agência do poder Judiciário Mizan.
Esses fatos coincidem com um momento em que alguns responsáveis pelo país denunciam um crescente descumprimento das obrigações de uso do véu, imposto após a Revolução Islâmica de 1979.
De acordo com a mídia local, mais de 5.000 pessoas participaram na manhã de sexta-feira da maratona de Kish, uma ilha turística no sul do Irã, às margens do Golfo.
Em várias corridas reservadas às mulheres, algumas delas correram sem cobrir a cabeça, infringindo as obrigações em vigor no Irã há quatro décadas, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais.
O procurador-geral de Kish, citado na noite de sexta-feira pela agência Mizan, afirmou que a realização da prova "foi comparada à decência", e "um processo legal" foi aberto contra os organizadores.
A agência de notícias Tasnim criticou uma "total ausência de supervisão e o descumprimento das normas de vestuário por parte de uma parte significativa das participantes".
No entanto, essas obrigações são cada vez menos respeitadas no Irã, onde muitas mulheres agora saem à rua sem o véu islâmico, algumas roupas leves.
Estas características, inimagináveis há alguns anos, parecem ter ganhado ainda mais proporção desde o fim da guerra em junho contra Israel, especialmente na capital Teerã.
Em contrapartida, esta semana, mais da metade dos deputados criticaram a Justiça pela falta de fiscalização do cumprimento da lei. O chefe do Judiciário, Gholamhosein Mohseni Ejeí, tornou o defensor na quinta-feira uma maior firmeza.