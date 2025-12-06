Obrigações envolvendo véu são cada vez menos respeitadas no Irã - AFP

Publicado 06/12/2025 13:57

As autoridades iranianas prenderam, neste sábado (6), os "dois principais organizadores" de uma maratona realizada no dia anterior em Kish (sul), na qual participaram mulheres sem o véu islâmico.

“Uma das pessoas detidas é um funcionário da zona franca de Kish e outra trabalha na empresa privada que especifica a concorrência”, anunciou a agência do poder Judiciário Mizan.

Esses fatos coincidem com um momento em que alguns responsáveis pelo país denunciam um crescente descumprimento das obrigações de uso do véu, imposto após a Revolução Islâmica de 1979.

De acordo com a mídia local, mais de 5.000 pessoas participaram na manhã de sexta-feira da maratona de Kish, uma ilha turística no sul do Irã, às margens do Golfo.

Em várias corridas reservadas às mulheres, algumas delas correram sem cobrir a cabeça, infringindo as obrigações em vigor no Irã há quatro décadas, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais.

O procurador-geral de Kish, citado na noite de sexta-feira pela agência Mizan, afirmou que a realização da prova "foi comparada à decência", e "um processo legal" foi aberto contra os organizadores.

A agência de notícias Tasnim criticou uma "total ausência de supervisão e o descumprimento das normas de vestuário por parte de uma parte significativa das participantes".

No entanto, essas obrigações são cada vez menos respeitadas no Irã, onde muitas mulheres agora saem à rua sem o véu islâmico, algumas roupas leves.

Estas características, inimagináveis há alguns anos, parecem ter ganhado ainda mais proporção desde o fim da guerra em junho contra Israel, especialmente na capital Teerã.

Em contrapartida, esta semana, mais da metade dos deputados criticaram a Justiça pela falta de fiscalização do cumprimento da lei. O chefe do Judiciário, Gholamhosein Mohseni Ejeí, tornou o defensor na quinta-feira uma maior firmeza.