Boate pega fogo e deixa dezenas de mortos na ÍndiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/12/2025 20:37

Ao menos 23 pessoas morreram depois que um cilindro de gás explodiu e causou um incêndio em uma boate na Vila Arpora, em Goa, no oesta da Índia, na madrugada deste domingo (7), horário local. A maior parte das vítimas era funcionário da cozinha do estabelecimento.

Segundo a imprensa indiana, pelo menos três mulheres estão entre as vítimas. Em declaração feita aos jornalistas, o Ministro-Chefe de Goa, Pramod Sawant, disse que, a princípio, três pessoas morreram queimadas e o restante asfixiado. Segundo Sawant, três ou quatro turistas estão entre os mortos

Informações iniciais apontam que a boate não estava cumprindo as normas de segurança contra incêndio. A polícia disse que as chamas tiveram início na cozinha do Birch by Romeo Lane, local popular para festas, inaugurado no ano passado. Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram as chamas consumindo o estabelecimento.

Nas redes sociais, Sawant lamentou o ocorrido e afirmou que os responsáveis pelo espaço serão punidos. "Estou profundamente consternado e ofereço minhas mais sinceras condolências a todas as famílias enlutadas neste momento de perda inimaginável", iniciou ele, que seguiu.

"Visitei o local do incidente e ordenei uma investigação. A investigação examinará a causa exata do incêndio e se as normas de segurança contra incêndio e os regulamentos de construção foram seguidos. Os responsáveis enfrentarão as punições mais severas previstas em lei – qualquer negligência será tratada com rigor", garantiu ele em publicação no feita do X, antigo Twitter.

Goa, antiga colônia portuguesa localizada às margens do Mar Arábico, é um popular balneário frequentado por turistas de todo o mundo.