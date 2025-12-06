Netanyahu tem enfrentado forte pressão internacional para encerrar a guerraAngela Weiss/AFP
Catar e Egito pedem implementação de segunda fase do acordo de trégua em Gaza
Mediadores defendem retirada das forças israelenses, envio de missão internacional e avanço das medidas previstas para estabilizar o território palestino
Laboratórios serão investigados por possível fuga do vírus da peste suína na Espanha
Autoridades catalãs ampliam auditorias em centros de pesquisa após detecção do patógeno em javalis próximos a Barcelona
María Corina Machado confirma presença em Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz
Opositora venezuelana, que vive na clandestinidade, garantiu participação na cerimônia apesar das ameaças do governo Maduro, que a considera 'fugitiva' caso deixe o país
EUA não recomendarão mais vacinação contra hepatite B em recém-nascidos; entenda o motivo
Decisão do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP, na sigla em inglês) foi adotada por oito votos contra três
Novo voo chega dos EUA à Venezuela com 172 imigrantes em meio a isolamento aéreo
A medida foi tomada em meio a uma crise entre Caracas e Washington, que desde agosto mantém uma mobilização militar no Caribe
Frank Gehry, estrela da arquitetura, morre aos 96 anos
Ele foi retratado em um episódio de 2025 do desenho animado 'Os Simpsons'
