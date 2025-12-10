María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 mesesAFP
María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 meses
Após uma viagem secreta, líder da oposição venezuelana chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz
María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 meses
Após uma viagem secreta, líder da oposição venezuelana chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz
Ex-presidente da Bolívia, Luis Arce é preso em La Paz
Político é investigado por caso de corrupção durante o governo de Evo Morales
Departamento do Tesouro dos EUA se pronuncia sobre aplicação da Lei Magnistky a Moraes
Posicionamento do órgão do governo norte-americano veio por meio de uma resposta ao questionamento de um congressista
Zelensky confirma que Ucrânia terá reunião com autoridades dos EUA para discutir plano de paz nesta quarta
Líder ucraniano disse que a semana 'pode trazer novidades' importantes para a interrupção da guerra
Ladrões do Louvre poderiam ter sido detidos se detectados 30 segundos antes, aponta investigação
Câmera externa 'havia filmado claramente a chegada' dos criminosos, mas ninguém assistia as imagens ao vivo
Nobel: María Corina Machado defende luta pela liberdade e democracia em discurso lido por filha
Em Oslo, Ana Corina Sosa Machado denunciou repressão, torturas e perseguição ao ler mensagem da líder opositora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.