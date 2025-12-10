María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 meses - AFP

María Corina Machado faz primeira aparição pública após 11 mesesAFP

Publicado 10/12/2025 22:53

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que vive na clandestinidade em seu país, fez sua primeira aparição pública em 11 meses nesta quinta-feira (11, data local) em Oslo, na Noruega, para cerca de 100 apoiadores, constatou uma jornalista da AFP.

Após uma viagem secreta, Corina Machado, de 58 anos, chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que foi recebido por sua filha Ana Corina Sosa. Ela apareceu diante do público depois das 2h locais (22h da quarta-feira em Brasília), recebendo uma ovação e o canto do hino nacional da Venezuela.

Cerca de 100 apoiadores a esperavam cantando e gritando palavras de ordem pela Venezuela para vê-la acenar da sacada do Grand Hotel, um gesto que costumam fazer os laureados com o Nobel da Paz na capital norueguesa.